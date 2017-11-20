Консулы встретились с Павлом Грибом, его самочувствие ухудшается, сообщает отец

Украинские консулы в понедельник провели встречу с украинцем Павлом Грибом, удерживаемым в Краснодаре (РФ), состояние его здоровья ухудшается, констатирует отец арестованного Игорь Гриб.

"7 минут. Ровно столько времени было сегодня предоставлено украинским консулам для встречи с Павлом. Разговаривать на украинском - запрещено, лекарства – запрещено", - написал И.Гриб на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, тело Павла усыпано язвами, состояние здоровья ухудшается.

В то же время И.Гриб надеется на скорейшее возвращение сына в Украину.

Как сообщалось, 28 августа 2017 года бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины И.Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его 19-летнего сына Павла во время посещения Беларуси, куда тот поехал 24 августа (в Гомель) на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. По договоренности, Павел должен был вернуться в тот же день. Когда на следующий день он не вернулся, И.Гриб поехал в Гомель на его поиски.

По его словам, на территории Беларуси он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю в Сочи.

7 сентября стало известно, что П.Гриб находится в следственном изоляторе на территории РФ, в Краснодаре.

Октябрьский районный суд Краснодара (РФ) продлил содержание под стражей П.Гриба до 4 января 2018 года.

Следующее заседание Краснодарского суда назначено на 24 декабря.