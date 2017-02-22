Контактная группа в Минске может рассмотреть вопрос "паспортов" Л/ДНР

Участники неформальной парламентской Минской платформы провели встречу с Евгением Марчуком, представителем Украины в подгруппе безопасности в Минске. На встрече обсуждали работу СММ ОБСЕ на Донбассе, выполнение Минских соглашений, а также вопрос признания "паспортов" так называемых "ЛНР" и "ДНР". Об этом на своей странице в Facebook написала нардеп Ирина Геращенко. " В ходе встречи мы обсудили работу СММ ОБСЕ. Мы также осудили признание Россией так называемых документов ЛНР-ДНР, как это усложняет Минский процесс", - сообщила Геращенко. Народные депутаты считают, что украинская сторона в Трехсторонней контактной группе должна поставить вопрос об отмене указа президента России Владимира Путина о признании "паспортов" самопровозглашенных "республик". "Только украинские документы должны быть использованы на территории Украины". - добавила Геращенко.

