Контракт с Балчуном формально продлен до июня 2019 года

Контракт с главой правления ПАО "Укрзализныця" Войцехом Балчуном формально является продленным до 9 июня 2019 года, сообщила пресс-служба ПАО со ссылкой директора по правовым вопросам Андрея Омельченко.

По его словам, в соответствии с действующим законодательством, председатель правления ПАО "Укрзализныця" назначается и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров Украины. В.Балчун был назначен главой ПАО распоряжением правительства. Согласно законодательству, срок полномочий председателя правления общества составляет три года.

"В соответствии с законом "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", устава УЗ, председатель ПАО назначается на должность и освобождается от должности исключительно Кабинетом министров", - отметил А.Омельченко.

Кроме того, по его словам, согласно КЗоТ Украины, если по истечении срока трудового договора трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не требует их прекращения, действие этого договора считается продленным на неопределенный срок.

"Указанное положение также подтверждается судебной практикой. Речь идет о том, что правила ст. 39-1 КЗоТ о продлении срочного договора на неопределенный срок распространяются и на случаи, когда после окончания срока контракта трудовые отношения фактически продолжаются и каждая из сторон не требует их прекращения", - сказал А.Омельченко.

Поэтому, как отмечает ПАО, поскольку после окончания 5 июня 2017 года срока контракта с председателем правления трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения, действие контракта с В.Балчуном, формально считается продленным до 5 июня 2019 года.

Как сообщалось, ранее, 11 апреля 2017 года В.Омелян заявлял, что руководство "Укрзализныци " не соответствует потребностям Украины и должно быть уволено. По его словам, решение проблем "Укрзализныци" требует кадровых решений со стороны Кабинета министров.

Между тем еще в январе 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман поддержал главу "Укрзализныци" В.Балчуна в конфликте с В.Омеляном. "Распри оставляйте дома", - сказал он и призвал к конструктивной работе в сфере инфраструктуры и транспорта.

В апреле премьер также заявлял, что решение о целесообразности продления контракта с главой ПАО "Укрзализныця" В.Балчуном будет приниматься по итогам его отчета о работе за год, однако до сегодняшнего дня такового не было.