Корчак отказалась уходить в отставку после критики на Кабмине

Глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила, что уходить в отставку после резкой критики со стороны премьера Владимира Гройсмана на заседании Кабмина она не намерена. Об этом она сказала журналистам после заседании правительства, передает корреспондент LIGA.net.

"Не пойду я в отставку. А почему я должна идти в отставку?.. Это не вопрос денег, эти нервы не стоят этих денег. Вопрос не в этом, вопрос в другом: есть просто нежелание, чтобы наш орган работал", - заявила она.

Глава НАПК отметила, что ответственность за дисфункции реестра электронных деклараций несет также IT-отдел, который обязан поддерживать сервера в рабочем состоянии: "У нас есть системный администратор, пожалуйста, задавайте и ему вопросы".

"Давайте не будем друг другу вежливо смотреть в глаза и на публику бросаться имиджевыми фразами - "не состоятельны", "не способны", - добавила Корчак.

28 марта в НАПК назвали ситуацию с функционированием реестра "взрывоопасной", заявив, что госпредприятие Укрспецсистемы не предоставило им данные о причинах перебоев и предпринимаемых мерах по их устранению.

Сегодня, 29 марта, на заседании Кабмина премьер и члены правительства раскритиковали руководителя НАПК и сотрудников агентства за технические неполадки сайта подачи э-деклараций. По мнению Гройсмана, проблемы связаны не с политическим противодействием работе реестра, а якобы с некомпетентностью сотрудников НАПК. Глава Кабмина посоветовал им уйти в отставку.