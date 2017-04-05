Корчак увязывает сбои в работе реестра е-деклараций с заявлениями Гройсмана

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины Наталия Корчак увязывает проблемы в функционировании реестра с заявлениями премьер-министра Владимира Гройсмана о работе системы электронного декларирования доходов и имущества чиновников.

"Обратим внимание: только тогда, когда премьер-министр начинает о чем-то говорить, буквально происходят системные сбои в функционировании этого реестра", - сказала Н.Корчак в Верховной Раде в среду.

При этом глава НАПК добавила: "Не имеет значения, буду я сейчас главой (НАПК), или нет - от этого реестр лучше или хуже работать не будет"..

Как сообщалось, 29 марта, В.Гройсман в ходе заседания Кабинета министров Украины посоветовал всем членам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции написать заявления об отставке из-за проблем в работе реестра электронных деклараций. Перед этим премьер раскритиковал работу главы НАПК Наталии Корчак из-за невозможности наладить работу реестра. "Вы сами неспособны организовать работу вашего сайта и, таким образом, вы ставите всех людей перед угрозой двух лет тюрьмы. И таких людей - сотни тысяч в нашей стране", - сказал В.Гройсман.

В свою очередь глава НАПК Н.Корчак заявила, что не намерена подавать в отставку в связи с соответствующим предложением премьер-министра Украины.