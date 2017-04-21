Корчак заявила о готовности уйти с поста главы НАПК

Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак заявила о готовности уйти в отставку. Об этом Корчак сказала в ходе заседания антикоррупционного комитета 21 апреля, передает корреспондент РБК-Украина. "Я хоть сегодня готова уйти со своего поста, но речь идет о том, что есть люди, которые работают и доверяют. И если за что-то взялся, то доводи до конца", - заявила Корчак. Кроме того, Корчак заявила, что запуск Единого реестра деклараций, как и вторая волна декларирования являются ее личной заслугой. "Благодаря моей воле мы запустили этот реестр, не имея бюджета, и состоялась вторая волна декларирования, потому что она все же состоялась, это лично моя заслуга. То, что мы запустили другие направления работы - тоже лично моя заслуга", - сказала Корчак. Вместе с тем, она отметила, что из-за декларирования нажила себе врагов. Но Корчак уверена, что со временем эти враги станут ее друзьями. "То, что называется декларированием - это наживать себе врагов. Я горда, что я нажила себе врагов, и не мелких, а крупных. Но, я так думаю, со временем эти враги станут друзьями в пределах разумных подходов", - сказала она.

