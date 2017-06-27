Крым возвратится в Украину не раньше, чем через 25 лет - Березовец

Возвращение Крыма в Украину может занять больше, чем четверть века, считает директор программы "Национальная безопасность и оборона" Украинского института будущего (UIF), основатель проекта Free Crimea Тарас Березовец.

"Необходимо смотреть правде в глаза и согласиться, что возврата Крыма в краткой перспективе не произойдет. Вероятность возврата Крыма в перспективе до десяти лет близка к нулю, (возврат Крыма ) от 10 до 25 лет – вероятность такого сценария несколько выше… Самый реалистический сценарий – это 25+ лет, если не учитывать каких-то форс-мажорных сценариев", - заявил Т.Березовец в ходе презентации доклада "Крым: 3 года оккупации" в понедельник в Киеве.

К форс-мажорным обстоятельствам эксперт отнес смену режима в Российской Федерации и "приход там к власти демократического, вменяемого президента".

Как второй кризисный сценарий Т.Березовец рассматривает возможность "гражданского конфликта или гражданской войны, связанной с распадом Российской Федерации по примеру Советского Союза". "Других реалистических сценариев возврата Крыма в состав Украины нет", отметил Т.Березовец.

По его словам, аннексия Крыма решила для РФ все существовавшие на тот момент проблемы с Черноморским флотом. В составе ЧФ за время оккупации появились два сторожевых корабля, два малых ракетных корабля, два противодиверсионных катера, оборудование для ракетных комплексов.

"РФ существенно усилила войска ПВО в регионе, разместив противовоздушные комплексы с радиусом действия до 150 км, а также существенно расширила возможности размещения ядерного оружия", - рассказал Т.Березовец.

По словам эксперта, в Крыму также размещены "печально известные" оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые имеют возможность нанесения удара до 100 км, что делает потенциальными целями абсолютно все страны Черноморского региона, включая страны НАТО.

Т.Березовец также сообщил, что подготовленный доклад "Крым: 3 года оккупации" будет презентован в среду, 28 июня, на Парламентской Ассамблеи Совета Европы во время "Дня Крыма".