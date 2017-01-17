Крымские музеи решили обжаловать решение суда о возвращении скифского золота в Украину

Музеи оккупированного Крыма начали процесс обжалования решения суда Амстердама, согласно которому коллекцию скифского золота решили вернуть Украине. Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар.

"Наши защитники получили известие от судебного пристава о намерении крымских музеев подавать апелляцию. Процедурно у них (музеев) есть несколько недель, чтобы "высказать" все свои "фе" относительно решения первого суда. Это фактически означает начало процесса обжалования решения окружного суда и, соответственно, артефакты останутся в хранилищах музея Алларда Пирсона", - написала Джеппар.

Скіфське золото. Апеляція Отже, новина з Амстердаму. Наші захисники отримали звістку від судового приставу щодо наміру... Опубліковано Emine Dzheppar 17 січня 2017 р.

Окружной суд Амстердама принял решение передать Украине коллекцию "скифского золота" крымских музеев, которая хранилась в Нидерландах с 2014 года.