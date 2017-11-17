Кучма надеется, что обмен заложниками состоится до конца года

Второй президент Украины (1994-2005), представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кучма констатировал, что уже больше года не было обмена заложниками.

"Если это (обмен) произойдёт в этом году, то это будет большое счастье. Дай бог, чтобы это состоялось. Но когда мы 14 месяцев ведём обсуждение в Минске и ни одного обмена не состоялось - это вопрос", - сказал он журналистам в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, считает ли он реальным обмен заложниками в ближайшее время.

Л.Кучма напомнил свое высказывание о том, что разрешение конфликта на Донбассе зависит "от Господа Бога и от Путина".

Как сообщалось, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. По словам В.Медведчука, Украина готова в рамках обмена пленными освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение удерживаемых в ОРДЛО 74 человек.

Позднее в тот день В.Путин обсудил по телефону с так называемыми главами ОРДЛО Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен удерживаемыми лицами с Украиной. Как сообщил сайт Кремля, А.Захарченко и И.Плотницкий поддержали эту инициативу, отметив, что вопрос нужно проработать с украинской стороной, отметив, что "еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".

Трехсторонняя контактная группа по Украине на очередной встрече в Минске 29 ноября согласует условия обмена пленными в рамках предложения В.Медведчука, сообщил "Интерфаксу" источник в группе по организации переговоров.

В Службе безопасности Украины не располагают деталями переговоров президента России с главарями ОРДЛО по вопросу обмена заложниками, но надеются, что обмен впервые с конца 2016 года действительно состоится.

По словам спикера СБУ Елены Гитлянской, украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".