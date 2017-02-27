Кучма: Признание Россией "документов" ОРДЛО – это путь к замороженному конфликту по типу Приднестровья

Признание Российской Федерацией "документов" отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) является путем к замороженному конфликту по типу Приднестровья, считает представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма.

"По моему мнению, Россия давно приняла для себя решение устроить на постсоветском пространстве конфликт по образцу Приднестровья, замороженный конфликт. Ситуация с "паспортами" – это шаг в этом направлении", - сказал Л.Кучма журналистам в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Он напомнил, что Украина твердо стоит на своей позиции: сначала решение проблем, связанных с безопасностью на востоке страны, затем - все политические проблемы.

"Россия видит по-другому, а Европа пока что смотрит", - сказал Л.Кучма.

По его мнению, "Россия трудный период санкций уже пережила" и смогла найти "стёжки-дорожки", которые нужны для российского рынка.

Как сообщалось, 18 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ "О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Руководство Украины осудило такой шаг РФ, заявив, что он противоречит логике Минских соглашений.