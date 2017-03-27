Кучма считает необходимым провести встречу лидеров стран "нормандской четверки"

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе, второй президент Украины Леонид Кучма считает необходимым проведение встречи лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Германия, Франция, Россия).

"Я вообще считаю, что сегодня на 100% созрел вопрос, необходима встреча "Нормандской четверки". Хочу подчеркнуть: ни на уровне минского процесса (Трехсторонней контактной группы), ни на уровне министров иностранных дел вопросы не движутся, поэтому нужно им (лидерам стран) собраться и сказать публично, чего нам ожидать", - сказал Л.Кучма журналистам в Днепре в понедельник.

Представитель Украины в ТКГ подчеркнул: "Я хочу, чтобы они (лидеры стран) собрались, вышли к людям, к прессе, и сказали, как они видят как этот процесс будет развиваться".

Как сообщалось, в Париже 24 марта состоялась встреча представителей дипломатических ведомств стран "нормандской четверки" без участия российской стороны. Как рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" первый замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, дипломаты обсудили подготовку ко встрече на уровне глав МИД стран "нормандского формата", а также гуманитарные, политические и вопросы безопасности по ситуации на Донбассе.

"Россияне не приехали… но на своем уровне мы обсудили всё, что могли. Все вопросы и все детали, над которыми работают много времени группы (подгруппы Трехсторонней контактной группы) в Минске. Мы также попытались определить то, о чем смогут говорить министры во время следующей встречи…у нас было несколько часов разговоров по всем вопросам: это и освобождение заложников, это и восстановление водо- и электроснабжения, работа пункта в Золотом, политический прогресс, а также продолжающиеся обстрелы и жертвы", - сказал он.

Дипломат также рассказал, что встреча на уровне "старших должностных лиц" традиционно предшествует встрече на уровне глав МИД. "Мы работаем над тем, что бы встреча состоялась. Вопрос только в том, что для встречи министров должна быть повестка дня. Должны быть вопросы, в которые их вмешательство необходимо. Но если не будет России за столом переговоров на моем уровне, то все что мы можем между собой (ОБСЕ, Франция, Германия, Украина) – это обсудить пути, но мы не можем знать, будет ли придерживаться Россия того, о чем мы все договариваемся между собой", - отметил В.Пристайко.

Он также отметил, что это не первый раз, когда российская сторона отказывается принимать участие в переговорном процессе, пытаясь создать ощущение непричастности к конфликту на Донбассе. "Мы знали, что россиян не будет, и мы точно также задавали себе вопрос, следует ли нам ехать, если не будет их. Говорить в своем кругу – это хорошо, но хотелось бы говорить еще и с теми, кто, условно говоря, может прекратить огонь на Донбассе. Наши французские коллеги объяснили так, что россияне отказались, не видя необходимости, но это дипломатический ответ, который не объясняет истинных причин",- сказал В.Пристайко.

Замминистра также проинформировал, что украинская сторона постоянно настаивает на присутствии российских представителей на подобных встречах. "Украинская сторона рада возможности общаться с ОБСЕ, французами и немцами, но мы настаиваем каждый раз на том, что Россия должна присутствовать на переговорах", - подчеркнул украинский дипломат.