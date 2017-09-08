Кучма считает неприемлемыми условия России по введению миротворцев ООН на Донбасс

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма считает неприемлемыми условия России по введению миротворцев ООН на временно оккупированную территорию.

Об этом Кучма заявил сегодня журналистам в Днепре.

"Не будут введены миротворцы на условиях, которые предлагает Россия. Миротворцы должны быть введены на линии столкновения на Донбассе и на российско-украинской границе. Граница - это святая святых. В том виде, в котором Россия предлагает введение миротворцев, это Украину не устраивает. Россия хочет загнать нас в такой тупик, чтобы потом нельзя было найти, как из него выйти", - сказал он.

По его словам, с первого и до сегодняшнего дня конфликта на Донбассе позиция России в отношении Украины не изменилась.

"Россия хочет получить еще один замороженный конфликт, имеющий большое влияние на политику и экономику. Мы должны пройти все правовые процессы, но не в таком виде, как предлагает Россия", - подчеркнул экс-президент.

22 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для обеспечения безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом он отметил, что этот вопрос не может быть решен без прямого контакта с представителями пророссийских боевиков на Донбассе.

В МИД Украины заявили, что это заявление Путина свидетельствует об очередной попытке России как стороны конфликта представить агрессию внутриукраинским конфликтом и исказить саму идею и цели развертывания миротворческой операции, что не будет служить достижению главной цели - установлению устойчивого мира на Донбассе и восстановлению территориальной целостности Украины

7 сентября Порошенко заявил, что миротворцы ООН должны быть размещены на всей временно оккупированной территории, включая неконтролируемый участок российско-украинской государственной границы.