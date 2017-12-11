Беглый олигарх Сергей Курченко подал в суд на президента Петра Порошенко о защите чести и достоинства. Об этом свидетельствует данные сайта Судебная власть Украины.

Курченко подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против Порошенко и телерадиокомпании Студия 1+1 4 октября 2017 года.

Дата рассмотрения дела - 4 апреля 2018 года.

14 апреля сообщалось, что Курченко может стать монопольным поставщиком российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в Украину.