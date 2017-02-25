Лещенко обратился в регламентный комитет Рады с просьбой наказать лидера "Радикальной партии" Ляшко за нецензурную лексику

Народный депутат Украины Сергей Лещенко (фракция "Блок Петра Порошенко") требует от регламентного комитета Верховной Рады отстранить от участия в пяти пленарных заседаний лидера фракции "Радикальная партия" Олега Ляшко за нецензурные высказывания в парламенте.

"24 февраля во время пленарного заседания Верховной Рады Украины народный депутат Олег Ляшко допустил употребление нецензурной лексики, оскорбительных высказываний и непристойных слов…Руководствуясь статьей 16 закона "О статусе народного депутата Украины" прошу вас отреагировать на данное нарушение», - говорится в депутатском запросе С.Лещенко первому заместителю регламентного комитета Павлу Пинзеннику.

Депутатский запрос С.Лещенко обнародовал на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

С.Лещенко, также сообщил, что будет требовать отстранения О.Ляшко от участия в пяти пленарных заседаний без сохранения зарплаты. "Посмотрим, на что способен регламентный комитет", - отметил народный депутат.