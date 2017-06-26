Лидеры "нормандской четверки" должны встретиться и наработать новые предварительные условия для разрешения ситуации на Донбассе – Макрон

Франция готова к новой встрече лидеров нормандского формата (Украина, Франция, Германия, РФ), на которой должны быть наработаны новые предпосылки для урегулирования ситуации на востоке Украины, заявляет президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Я хотел бы отметить, что Франция готова продолжить усилия в "нормандском формате", мы готовы провести новую дискуссию в рамках "нормандского формата", - сказал Э.Макрон в понедельник в Париже на совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в рамках рабочего визита главы украинского государства во Францию.

"Мы настроены продолжить минский процесс…Мы поддерживаем идею возможности активного сотрудничества именно в "нормандском формате" с привлечением ОБСЕ. Это то, что я предлагал всем сторонам", - добавил президент Франции.

По его словам, он говорил с П.Порошенко о том, "чтобы мы могли во время нашей следующей встречи в "нормандском формате" на самом деле предложить целую серию условий для того, чтобы со всех сторон предложить конкретные решения для выхода из кризиса".

"Франция остается вместе с Германией чрезвычайно вовлеченной в этот процесс и настаивает на развитии этих соглашений, их выполнении", - подчеркнул Э.Макрон.

По словам президента Франции, он не хочет, чтобы дискуссия по выполнению Минских договоренностей завершилась ничем и отметил, что об этом говорил с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В ближайшие дни, ближайшие недели мы будем стараться серьезно работать над этим с госпожой канцлером Германии Ангелой Меркель", - добавил Э.Макрон