Литвин вышел из группы "Воля народа"

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий объявил о выходе депутата Владимира Литвина из состава группы "Воля народа".

Об этом он сообщил на заседании Рады.

"Сообщаю о выходе народного депутата Литвина Владимира Михайловича из состава депутатской группы "Воля народа", - сказал Парубий.

После выхода Литвина "Воля народа" насчитывает 18 депутатов. Согласно регламенту, количество лиц в депутатской группе не может быть меньше, чем в наименьшей фракции, сформированной в течение первой сессии. Такой фракцией являлось "Всеукраинское объединение "Батькивщина" в составе 19 человек.

Таким образом, депутатская фракция, состав которой станет меньше 19 лиц, через 15 дней объявляется председателем Рады распущенной.

"Воля народа" балансирует на грани роспуска уже долгое время. Первый раз ее спас весной 2015 года Сергей Мельничук, изгнанный из фракции Радикальной партии; второй - Александр Фельдман в ноябре 2016 года; третий - Сергей Шахов в феврале 2017 года.

В сентябре "Воля народа" в четвертый раз избежала роспуска - в нее вошли депутаты Максим Микитась и Александр Супруненко.

20 октября Литвин заявил, что выйдет из группы.