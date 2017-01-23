Логвинский избран вице-президентом ПАСЕ

Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Очередная победа Украины на международном фронте - в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали вице-президентом Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня", - написал он. Логвинский добавил, что должность вице-президента и члена бюро ПАСЕ - самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины.

Педро Аграмунт переизбран президентом ПАСЕ на второй срок. Аграмунт стал президентом ПАСЕ в январе 2016 года. Аграмунт известный неоднократным пренебрежением правилами ПАСЕ, Он стал первым, кто прервал многолетнюю традицию общения с прессой, отменив пресс-конференции перед началом сессий.

