Луценко назвал фамилии нардепов, причастных к побегу Саакашвили

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявляет, что следствие даст оценку действиям восьми народных депутатов по делу о побеге лидера партии "Движение новых сил" Михеила Саакашвили Об этом он заявил, выступая в Верховной Раде.

Луценко объяснил, что грозит защитникам Саакашвили за блокаду его доставки на допрос"Пятеро работников СБУ были окружены толпой, еще семеро были отрезаны в другом автомобиле и, к сожалению, без достаточного подкрепления со стороны Национальной полиции закончилось это все бегством из-под стражи самого Саакашвили, что является само по себе уголовным преступлением. Также уголовными деяниями мы считаем, и об этом уже зарегистрировано уголовное производство, деяния всех лиц, которые препятствовали законным действиям по защите украинского государства, правоохранителей СБУ. Среди них - действующих народных депутатов: Игоря Луценко, Юрия Деревянко, Светланы Залищук, Мустафы Найема, Олега Петренко, Юрия Левченко, Сергея Лещенко, Виктора Чумака", - сказал он.

Луценко добавил, что пока не может говорить о подозрениях.

"Следствие обязательно пригласит упомянутых народных депутатов, даст оценку их действиям, которые привели к бегству из-под стражи", - заявил генпрокурор.

Утром в доме на улице Костельной в квартире, где проживает Саакашвили, силовики провели обыски. Позже они задержали Саакашвили и посадили в автомобиль, однако активисты заблокировали проезд этого авто. Между правоохранителями и активистами возникали столкновения. Через некоторое время, после противостояния, активисты разбили окна, выломали двери в микроавтобусе и освободили Саакашвили. Правоохранители применили слезоточивый газ. Политик и его сторонники пришли к Верховной Раде.

В СБУ сообщили, что Саакашвили задержан в рамках расследования уголовного производства о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности (статья 256 УК).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили проводил акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в остановке их уголовного преследования.

Прокуратура открыла уголовное производство о препятствовании народными депутатами действиям правоохранителей, которые задерживали Саакашвили.