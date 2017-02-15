Луценко потребовал проверить всех прокуроров страны на наркотики

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко требует провести проверку всех прокуроров страны на наркозависимость в связи с уличением сотрудника местной прокуратуры Запорожской области в употреблении наркотиков.

"Вопиющий факт – разоблачение сотрудника местной прокуратуры Запорожской области, который не только сам употреблял наркотики, причем на листах из уголовных производств, но и склонял других к их употреблению, в том числе сотрудников прокуратуры", - сказал он в ходе совещания о состоянии выполнения органами прокуратуры в 2016 году возложенных функций и задач в среду в Киеве.

По его словам, указанное лицо сейчас находится под стражей.

"Требую от запорожского прокурора личного контроля за этим судом. Это неслыханный позор для прокуратуры. Кроме того, прошу все областные прокуратуры провести проверку на наркозависимость всех подчиненных", - заявил генпрокурор.

Он попросил все областные прокуратуры провести соответствующую проверку всех подразделений на наркозависимость.

"Соответствующие методики существуют. Понимаю, что это не предусмотрено нашим бюджетом, тем не менее, добровольно, добровольно-принудительно все работники прокуратуры сдали кровь, волосы, ногти, - любой метод приемлем, но все прошли на нарокозависимость", - сказал генпрокурор.

Ю.Луценко отметил, что в свое время застал "подобную заразу" в милицейских высших учебных заведениях, а сейчас она дотянулась до прокуратуры. "Поэтому, пожалуйста, все: от местной, региональной, а потом и до Генеральной прокураторы проверить на причастность к этой заразе ", - сказал он.

Также генпрокурор указал на снижение раскрытия преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Он отметил, что до сих пор подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (БНОН) не имеют лицензий на работу.

"Мы понимаем, что каждое пяте преступление в Украине совершается в состоянии наркотического опьянения. Если не разоблачать сбытчиков и наркозависимых, то не будет борьбы с квартирными кражами, грабежами и разбоями. Вопрос – где реакция прокуроров на такие случаи по отношению к своим БНОНам. Процессуальные руководители – вносите представления до следующей среды – представления БНОНам, у которых нет лицензии", - подчеркнул Ю.Луценко.