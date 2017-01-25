Луценко прогнозирует отказ Украины выдать РФ участвовавшего в АТО гражданина Грузии

На сегодня существуют основания для отказа Украины выдать России гражданина Грузии Гию Церцвадзе, который участвовал в антитеррористической операции на Донбассе. Об этом в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Луценко сообщил, что общался с Грузинским корпусом в составе ВСУ, генпрокурором Грузии и представителем грузинской оппозиции. "Их обращение, а также анализ положений международных конвенций дает основания не только для того, чтобы Гия Церцвадзе был освобожден из-под ареста на время экстрадиционной проверки, но и для дальнейшего решения об отказе в выдаче РФ человека, который способствовал обороне Украины и Грузии от российской агрессии", - отметил Луценко.

