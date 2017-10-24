Луценко: У следствия есть данные о намерениях Саакашвили захватить власть

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявляет, что следствие располагает данными о провокационных действиях лидера партии "Рух новых сил" Михеила Саакашвили с целью личного захвата власти.

"Хочу заявить, что Саакашвили, к сожалению, перешел красную линию. Он врет, он провоцирует с целью личного захвата власти. Данные об этом есть у следствия", - сказал Ю.Луценко журналистам в кулуарах заседания Совета регионального развития в Киеве во вторник.

Он добавил: "В свое время, когда следователь разрешит мне это разглашать, я это сделаю".