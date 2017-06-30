Луценко внес представление на арест Добкина

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата фракции "Оппозиционный блок" Михаила Добкина.

На своей странице в соцсети Facebook в четверг Ю.Луценко напомнил, что в действиях М.Добкина "усматриваются признаки умышленного сговора группы лиц для злоупотребления служебным положением и содействию мошенничеству с целью завладения 78 га земельных участков г.Харьков нормативной стоимостью более 220 млн грн".

В свою очередь, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган уточняет, что в результате противоправных действий парламентария, совершенных им по предварительному сговору группой лиц, из собственности территориальной громады Харькова незаконно выбыли земельные участки общей площадью 61,2144 га, "чем территориальной общине Харькова нанесены убытки в размере 178 624 598 грн, что является тяжкими последствиями".

"М.Добкин, действуя умышленно по предварительному сговору группой лиц, злоупотребляя своим служебным положением в интересах третьих лиц, что повлекло тяжкие последствия, совершил уголовное преступление, предусмотренное ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины (в редакции Закона от 05.04.2001 г.). Кроме того, М.Добкин, действуя умышленно, повторно, в интересах председателя ОК "Жилстрой-1", способствовал последнему в реализации преступного умысла по завладению земельными участками на территории г.Харькова путем обмана", - написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

Позже пресс-секретарь генпрокурора в своем микроблоге в соцсети Twitter заявила, что на следующей неделе регламентный комитет парламента "планирует рассмотреть все шесть представлений на народных депутатов".

В то же время, Ю.Луценко заявил, что регламентный комитет "планирует рассматривать представление по одному в день, начиная с 3 июля". На вопрос, успеет ли парламент принять решения по всем внесенным представлениям на депутатов, генпрокурор ответил утвердительно: "Успеваем".

Как сообщалось, представления на снятие неприкосновенности с пяти народных депутатов поступили в Верховную Раду 21 июня. Представления поступили на Андрея Лозового (фракция Радикальной партии), Олеся Довгого (группа "Воля народа"), Евгения Дейдея, Максима Полякова (оба - фракция "Народный фронт") и Борислава Розенблата (фракция "Блок Петра Порошенко").

Председатель Верховной Рады Украина Андрей Парубий рассчитывает, что в четверг, 13 июля, на последней пленарной неделе перед парламентскими каникулами украинский парламент сможет снять неприкосновенность с пяти народных депутатов, о чем просит Генеральная прокуратура Украины. Он подчеркнул, что в данном вопросе нельзя нарушать процедуру, предусмотренную законодательством, поскольку "это может привести к тому, что любое решение и голосование Верховной Рады может быть обжаловано в суде и отменено".

Согласно календарному плану Верховной Рады, последняя пленарная неделя текущей 6-й сессии 8-го созыва состоится с 11 по 14 июля.