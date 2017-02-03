Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава ФСБ России "одним росчерком пера" перечеркнул межгосударственное соглашение между Белоруссией и РФ по границе.

"Существуют межгосударственные договоры и соглашения, и один какой-то министр, пусть даже сильный, фсбэшник и прочее, одним росчерком пера поставил крест на всех договоренностях, издав свой приказ - 801, 802, 803. Я называю даже номера этих приказов", - сказал А.Лукашенко в пятницу на встрече с журналистами в Минске.

Глава Белоруссии подчеркнул, что его страна "ни одного (межгосударственного с РФ) договора не нарушила". "Россия пинает их в хвост и в гриву", - отметил А.Лукашенко.

Он заявил, что российско-белорусские отношения переживают кризис, а одна из причин этого - определенные силы в руководстве РФ, чьи действия расходятся с позицией главы государства.

"Действительно, там (в России) разные силы. К сожалению, они сегодня разные и в руководстве страны. И, что очень плохо, что некоторые вещи расходятся с мнением и решениями самого президента", - сказал А.Лукашенко.

Говоря об отношениях с Россией, глава Белоруссии отметил: "В последнее время ситуация развивается неважно. Но еще раз подчеркиваю: силы там разные. И он, президент (Владимир Путин), прямо мне говорит: "Ты не обращай внимания. То, что ты мне сказал, я даже этого не знаю, у нас настолько этот спектр..." Знает, не знает, что-то, наверное, знает, но не решился сказать и т.д.".