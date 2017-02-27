Ляшко настаивает на подаче в Раду представления на арест нардепа Артеменко

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко требует от генпрокурора Украины Юрия Луценко внести в парламент представление на арест народного депутата Андрея Артеменко, которого недавно исключили из этой фракции.

"Поскольку в действиях Артеменко есть признаки преступлений, я требую от генпрокурора немедленно внести в Раду представление на арест Артеменко, пока он не сбежал из Украины", - написал О.Ляшко на странице в Фейсбуке в понедельник.

По словам лидера фракции, А.Артеменко признался, что имеет двойное гражданство. "Таких предателей в Раде, к сожалению, немало. Поэтому я буду настаивать, чтобы парламент безотлагательно рассмотрел и принял мой законопроект о лишении депутатского мандата за двойное гражданство", - подчеркнул О.Ляшко.

Руководитель фракции также опроверг заявления А.Артеменко о том, что якобы знал о его поездках в Москву и о "кремлевском плане".

Ранее в понедельник народный депутат А.Артеменко заявил, что получил мандат от своей фракции на представление мирных инициатив, а руководитель фракции Радикальной партии О.Ляшко был о них проинформирован до их обнародования.