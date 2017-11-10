Ляшко поймали на кнопкодавстве

Народного депутата Олега Ляшко поймали в Верховной Раде за кнопкодавством во время голосования за законопроект No6538, который предусматривает изменения в законы о поддержке самолетостроительной отрасли.

Об этом в Twitter сообщило движение "Чесно", пишет "Українська правда".

На видео, которое опубликовала общественная организация из зала парламента видно, что Ляшко проголосовал дважды.

Несмотря на то, законопроект не набрал достаточного количества голосов нардепов - всего 221 из необходимых 226.

На сайте Рады указывается, что из 20 присутствующих депутатов от фракции "Радикальна партія" проголосовало 17.

Вчора під мостом в Раді піймали Ляшка з хвостом на кнопкодавстві Скотиняка! pic.twitter.com/72saBB3ZOJ - ЧЕСНО (@chesno_movement) 10 листопада 2017 р.

Кнопкодавство - голосование народного депутата за других коллег, депутат нарушает статью 84 Конституции. По материалам Gazeta.ua

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