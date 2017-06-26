Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, что агрессором на востоке Украины выступает РФ и это является общеизвестным фактом.

"Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Также мы признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию и в какой ситуации мы находимся", - сказал Э.Макрон на совместном с президентом Украины Петром Порошенко брифинге в Париже в понедельник.

Президент Украины отметил, что вчера силы антитеррористической операции задержали среди боевиков российских граждан, документы и показания которых П.Порошенко продемонстрировал Э.Макрону.

П.Порошенко добавил, что теперь России будет сложнее занимать позицию того, что на Донбассе нет регулярных российских войск.