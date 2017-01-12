Максим Степанов назначен главой Одесской ОГА

Максим Степанов назначен главой Одесской областной государственной администрации. Об этом на своей странице в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко. "Уверен, решение назначить на должность председателя Одесской ОГА Максима Степанова, человека, который прошел конкурс - это правильное решение", - написал он.

Так, Порошенко сегодня подписал указ о назначении Степанова. "Назначить Степанова Максима Владимировича председателем Одесской областной государственной администрации с 12 января 2017 года с оплатой труда в соответствии с законодательством", - говорится в тексте указа. Отметим, Степанов с 2011 года возглавляет государственное предприятие "Полиграфический комбинат "Украина". С 2008 по 2010 год работал в Одесской областной государственной администрации на должности первого заместителя и заместителя председателя ОГА. В начале 2000-х был заместителем гендиректора ДК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины", заместителем гендиректора ЗАО "Промышленно-финансовая компания "Вече", заместителем председателя Государственной налоговой администрации Украины.

