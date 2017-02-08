Мельничуку предъявили обвинения в создании ОПГ

Народному депутату группы "Воля народу" Сергею Мельничуку сегодня была вручена копия обвинительного акта в деле о создании организованной преступной группы (ОПГ). Расписка о получении документа оказалась в распоряжении РБК-Украина. В расписке, в частности, говорится, что Мельничук получил копию обвинительного акта в уголовном производстве от 10 июля 2015 года. В то же время сам нардеп в приписке к документу выразил несогласие со своим статусом. "Со статусом подозреваемого не согласен, так как подозрение не вручалось соответствующим должностным лицом", - написал Мельничук. Напомним, еще в мае 2015 года занимавший тогда пост генерального прокурора Виктор Шокин заявил, что Сергею Мельничуку инкриминируется длинный перечень статей УК, среди которых он выделил ст. 257 (создание преступной организации). Сам нардеп позже пояснил, что фигурирует в 24 эпизодах, которые объединены в одно уголовное производство, открытое Генпрокуратурой. Как стало известно РБК-Украина, Генеральной прокуратурой был составлен новый обвинительный акт по обвинению народного депутата Украины Мельничука С.П. и его сообщников в совершении преступлений, связанных с организацией банды и участии в ней с целью нападения на предприятия, учреждения, организации и отдельных лиц, разбойными нападениями, незаконным завладением автотранспортом, незаконным лишением свободы, нападениями на сотрудников правоохранительных органов, дезертирством и самовольным оставлением воинской части военнослужащими и т.д. (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 345, ч. 3 ст. 407 УК Украины). 9 февраля обвинительный акт будет повторно направлен для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киев.

