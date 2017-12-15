Мэр Киева зажжет новогодние огни на главной елке Украины

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в церемонии зажжения огней на главной новогодней елке Украины и откроет новогодне-рождественские празднования на Софийской площади во вторник, 19 декабря.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Киевской городской государственной администрации, после торжественного открытия новогодней елки состоится праздничный концерт.

В КГГА предупредили, что участники мероприятия должны будут пройти через рамки металлоискателей в целях безопасности.