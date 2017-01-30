Канцлер Германии Ангела Меркель положительно оценивает проведение реформ в Украине и заверяет в дальнейшей их поддержке.

"Я приветствую очень важные реформы, которые сейчас проводятся в Украине. Это и непростая программа сотрудничества с МВФ, в рамках которой Украины выполнила все требования. Мы поддерживаем и приветствуем шаги по реформированию экономики и общему реформированию Украинского государства", - сказала А.Меркель перед встречей с президентом Украины Петром Порошенко.

Она заверила, что Германия и далее будет помогать Украине на пути проведения реформ в стране. "Мы очень рады, что, несмотря на такие непростые времена, Украина имеет экономический рост", - сказала канцлер.

А.Меркель высказала удовлетворение тем, что уровень экспорта из Германии в Украину вырос за первые три квартала 2016 года почти на 17%.