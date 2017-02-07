Меркель призывает Путина повлиять на боевиков

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным во вторник призвала его повлиять на поддерживаемых РФ боевиков на Донбассе.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает корреспондент Укринформа в Германии.

"Канцлер попросила президента России воздействовать на сепаратистов", - заявил Зайберт.

Он отметил, что переговоры вновь сосредоточились на ситуации в восточной части Украины и дальнейшей реализации Минских договоренностей. С учетом недавней эскалацией на Донбассе, повлекшей многочисленные человеческие жертвы, оба собеседника выразили надежду на то, что "боевые действия в скором времени полностью и навсегда прекратятся".

Стороны отдали должное усилиям миссии наблюдателей ОБСЕ, которая способствовала улучшению гуманитарной ситуации.

Канцлер ФРГ и президент России согласились с необходимостью новых усилий по достижению и сохранению перемирия. Они обратились с просьбой к министрам иностранных дел и их советникам по внешней политике оставаться в тесном контакте.