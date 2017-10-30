Между событиями, которые происходят на территории оккупированного Донбасса и в испанском регионе Каталония, нет никаких параллелей - Климкин

Между событиями, которые происходят на территории оккупированного Донбасса и в испанском регионе Каталония, нет никаких параллелей. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Павел Климкин. "Здесь по определению нельзя проводить никаких параллелей. Представьте, чтобы сейчас в Каталонии были две тысячи российских танков и бронированных машин, тысячи российских регулярных войск, десятки тысяч российских наемников и все это финансировалось и непосредственно руководствовалось бы Россией", - заявил Климкин. Он также отметил, что в этом смысле в Украине нет сепаратизма, но есть российская агрессия. Однако, по словам Климкина, перед Украиной и Испанией стоят общие вызовы. Напомним, ранее Климкин заявлял, что Украина поддерживает правительство Испании в вопросе Каталонии. По его мнению, Россия пытается использовать эти события в своих интересах.

