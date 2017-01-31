Международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня в Авдеевке

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины во вторник прошло совещание с участием представителей международных гуманитарных организаций и нардепов, которые занимаются Донбассом, для координации усилий доя реагирования на гуманитарную ситуацию Авдеевке.

"Все международные гуманитарные организации подчеркивают необходимость немедленного прекращения огня – чтобы остановить гуманитарную катастрофу и активизировать гуманитарную помощь. Все организации выступили за более тесную координацию усилий с властью, в частности, с профильным министерством. Надеюсь, результатом совещания станет решение вопроса с передачей дополнительных генераторов, горючего, теплых вещей и продуктов питания", - написала вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко в своей странице в Facebook.

По ее словам, на совещании присутствовали представители Международного комитета Красного Креста, структур ООН, ОБСЕ, представительства Евросоюза, Каритас (название 154 национальных католических благотворительных организаций, действующих в 198 странах и регионах мира и объединённых в международную конфедерацию "Caritas Internationalis"), других организаций.

"Сейчас необходимо консолидировать помощь больше, чем для 16 тыс. граждан в Авдеевке. Наибольшие потребности - в генераторах, топливе, продуктах, памперсах, питьевой воде, медикаментах, свечах, теплой одежде. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям вместе с региональной властью установили палатки обогрева в зоне бедствия. Международные гуманитарные организации оказывают помощь продуктами питания. Готовить горячую пищу гражданскому населению помогают в том числе ребята из Нацгвардии. Также едет гуманитарная помощь от региональных властей из Днепра, других областных центров", - написала И.Геращенко.