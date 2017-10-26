МИД РФ потребовал от Украины доказательства "российского следа" в покушении на Мосийчука

Министерство иностранных дел Российской Федерации потребовало от Украины доказательства "российского следа" в покушении на народного депутата Игоря Мосийчука. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, сообщает "РИА Новости". Так, Карасин призвал Украину предоставить какие-либо доказательства причастности России к покушению на Мосийчука. Он также заявил, что Москва готова "внимательно рассмотреть" предъявленные факты. "Но если это пропаганда и дешевое обвинение, которые не подкреплены конкретными сведениями, фамилиями, то это опять остается на совести тех, кто запускает такие шутихи в медийное пространство", - заявил он. Напомним, ранее сообщалось, что в прокуратуре назвали основные версии теракта в Киеве, который произошел вчера, 25 октября 2017 года. Заместитель прокурора Киева Павел Кононенко заявил, что среди основных версий, которые рассматривает следствие: российский след, политическая деятельность нардепа Игоря Мосийчука, а также покушение на убийство на личной почве.

