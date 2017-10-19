МИД Украины осудил продление ареста Грибу российским судом

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с решением в среду, 18 октября, Октябрьского районного суда г. Краснодар (Россия) продлить до 4 января 2018 срок содержания под стражей Павла Гриба. Об этом говорится в сообщении министерства. "Безосновательное содержание П. Гриба под стражей в СИЗО г. Краснодар по сфабрикованному обвинению является очередным свидетельством политического характера дела", - заявили в украинском МИДе. В министерстве отметили, что российская сторона несет полную ответственность за за жизнь и здоровье Гриба, поскольку демонстративно отказала в обследовании состояния здоровья юноши украинскими врачами во исполнение решения Европейского суда по правам человека, а также проявила антигуманное отношение к Грибу. "МИД Украины требует немедленно освободить Павла Гриба и призывает международное сообщество, правозащитные организации осудить жестокое обращение российской стороны с незаконно задержанным украинцем П.Грибом и усилить давление на Российскую Федерацию для его освобождения", - добавили в министерстве. Напомним, начальник Управление консульского обеспечения Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявил, что встреча арестованного в России Павла Гриба с украинскими врачами должна состояться по условиям российской стороны.

