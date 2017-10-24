Миграционная служба отказала Саакашвили в статусе беженца

Миграционная служба отказала бывшему председателю Одесской областной государственной администрации (ОГА) Михаилу Саакашвили в статусе беженца. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. "Государственная миграционная служба отказала ему (Саакашвили, - ред.) в статусе беженца, о котором он написал заявление и господин Саакашвили, как всегда, в суд с обжалованием этого решения не обратился", - заявил Луценко. По его словам, Саакашвили в данный момент имеет статус апатрида "без специальных обстоятельств, которые могли бы предотвратить его депортацию или экстрадицию". Кроме того, генпрокурор подчеркнул, что экс-глава Одесской ОГА в Украине опирается на поддержку грузинских и украинских экстремистов. Напомним, ранее сообщалось о заявлении Луценко, что акция протеста, которая сейчас идет возле Верховной Рады Украины финансируется из-за рубежа.

