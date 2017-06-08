Миграционная служба предупреждает украинцев о случаях мошенничества с электронной очередью в Киеве и 8 областях

Попытки мошенничества с электронной очередью в подразделениях Государственной миграционной службы (ГМС) в Киеве и 8 областях фиксируются при оформлении заграничных паспортов.

"Фиксируются попытки мошенничества с электронной очередью, которая сейчас работает в подразделениях Киева и в 8 областях. Ежедневно "отлавливаются" и блокируются десятки попыток автоматизированного получения мест в очереди для последующей перепродажи. В случае выявления таких случаев записи в очереди аннулируются", - сообщает пресс-служба Государственной миграционной службы Украины.

Миграционная служба напоминает, что электронная очередь предусматривает только индивидуальную запись, поэтому не стоит покупать талоны или запись в электронной очереди, поскольку все записи, осуществленные третьими лицами, будут аннулированы до даты приема и оформить документ по этим записям не удастся.

В ГМС также советуют гражданам, не планирующим в ближайшее время выезжать за границу, подождать несколько недель и оформить документы в "более комфортных условиях".

"Биометрические документы можно оформить, кроме подразделений миграционной службы и "Паспортных сервисов", еще и в местных центрах предоставления административных услуг", - напомнили в службе.

Всего с начала текущего года с использованием электронной очереди оформлено более 100 тыс. заграничных паспортов, указали в ГМС. Кроме того, по данным службы, в мае украинцы оформили почти 340 тыс. заграничных и 85 тыс. ID-паспортов. Для сравнения: в апреле 2017 года оформлено 216 тыс. загранпаспортов, а в мае 2016 года - 192 тыс.