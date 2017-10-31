Министерство здравоохранения Украины подготовило постановление о создании Национальной службы здоровья. Об этом на брифинге сообщила и. о. главы Минздрава Ульяна Супрун, передает "Укринформ". "Постановление уже готово. Мы обсуждали вопрос создания Национальной службы здоровья с другими центральными органами власти. Но создание нашего оператора средств предусмотрено законом", - сообщила Супрун. По ее словам, Национальную службу здоровья создадут после того, как вступит в силу закон о государственных гарантиях оказания медицинской помощи. Напомним, ранее Супрун анонсировала запуск национальной страховой системы. В частности, по ее словам, национальная страховая система в Украине заработает с 2018 года. "Если вы, как пациент, обратитесь к семейному врачу, терапевту или педиатру, за их услуги заплатит государство. Специалиста выбирать будете именно вы, прописка не будет иметь никакого значения. Вы сможете сами решать, останетесь с врачом или нет, учитывая качество услуг", - рассказала Супрун.

