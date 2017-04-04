Министр инфраструктуры видит зарплату главы АМПУ на уровне около 300 тыс. грн

Заработная плата руководителя государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) должна быть соразмерной зарплате главы ПАО "Укрпочта".

Такое мнение высказал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в ходе интернет-конференции на портале Liga.net во вторник.

"Она (зарплата) должна быть соразмерна зарплате главы "Укрпочты". Она будет рыночной", - отметил он.

Как сообщалось, месячная заработная плата нового руководителя Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта" Игоря Смилянского составит 333 тыс. грн.

Портовый специалист из Латвии Райвис Вецкаганс в январе 2017 года был назначен и. о. главы ГП "Администрация морских портов Украины".

Р.Вецкаганс имеет более 16 лет успешной деятельности в управлении предприятиями сектора транспорта и логистики, пароходства и финансовых услуг. Занимал должности члена правления, вице-президента АО "Латвийское пароходство", члена правления крупнейшего портового терминала для обработки насыпных и генеральных грузов в странах Балтии Rigas Centralais Terminals, председателя правления ООО Riga Container Terminal.