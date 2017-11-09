Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал продолжить международное давление на Российскую Федерацию из-за Украины. Об этом он заявил в эфире телеканала FoxNews. "Проблема Украины очень сложная. Мы не должны сдаваться в вопросе Крыма - суверенной территории европейской нации, который был взят Россией. Нам нужно стоять на своих принципах. Нам нужно сохранять давление на Россию по этому вопросу", - заявил Джонсон. По словам министра, также необходимо продолжить работу над поиском решения для завершения войны на Донбассе.

Напомним, ранее Джонсон заявлял, что Великобритания выступает за территориальную целостность всех стран Европы и не признает аннексию украинского Крыма Российской Федерацией. "Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех европейских стран и отказываемся признавать незаконную аннексию Крыма", - заявлял Джонсон. Отметим, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявлял, что ФРГ не будет замалчивать разногласия с Российской Федерацией (РФ) из-за Украины.