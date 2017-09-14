Минобразования разработает закон об образовании для взрослых

Рабочая группа при Министерстве образования и науки начнет работу по созданию закона об образовании для взрослых. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Владимир Ковтунец, передает пресс-служба министерства.

В состав рабочей групп войдут представители Минобразования, работники сферы образования и общественные организации.

Предложения по концепции закона будут поданы до 15 ноября.

По мнению президента Национальной академии педагогических наук Василия Кременя, этот закон важно принять в ближайшее время, поскольку "в современном мире, где быстро появляются новые знания, человек должен учиться на протяжении жизни".

"Мы уже заложили в новый закон об образовании возможности для развития образования взрослых. Это инновационное изменение для нашей страны, но передовые страны мира уже давно поняли необходимость этого и предоставляют своим гражданам широкий выбор для переквалификации и профессионального развития", - рассказал он.

Финансирование программ по образованию для взрослых будет осуществляться как государством, так и общинами, бизнесом и самими гражданами.

К созданию закона будет привлечен также Институт международного сотрудничества Немецкой ассоциации народных университетов.

13 сентября Кабинет министров принял постановление, согласно которому учителя больше не должны заниматься переписью учеников школ.