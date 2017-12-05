Минские соглашения не работают, потому что Россия не хочет мира в Украине – Полторак

Министр обороны Украины Степан Полторак констатирует невыполнение Россией Минских соглашений и ратует за введение миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Я тоже недоволен качеством выполнения этих договоренностей, но я убежден, что очень сложно рассчитывать на выполнение договоренностей со стороны России. К сожалению, Минские соглашения не работают, потому что Россия не хочет мира в Украине, а не потому, что документ плохой или что-то еще. Россия блокирует выполнение Минских соглашений, так как хочет, чтобы Украина теряла территории, людей, и она над этим работает", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина" и телеканалу "1+1".

По убеждению С.Поторака, необходимо усилить давление на официальную Москву.

"Необходимо сильное давление на Россию, с тем, чтобы она начала выполнение хотя бы первого пункта этих соглашений. Одним из вариантов для того, чтобы начать хоть какой-то диалог, может стать размещение миротворческой миссии ООН в Донецке и Луганске. Об этом я говорил на конференции в Ванкувере (Канада). Там было 40 министров обороны. Я выступал, доносил им позицию официального Киева, наши условия для размещения такой миссии", - сказал глава Минобороны.