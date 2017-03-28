Минюст инициировал проверку е-декларирования

Министерство юстиции Украины обратится в Кабинет Министров Украины относительно проведения независимой оценки системы электронного декларирования и реестра электронных деклараций, которыми занимается Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК), через системные сбои в работе реестра. Об этом сообщила первый замминистра юстиции Наталья Севостьянова, передает "Урядовый портал". По ее словам, сегодня сотни тысяч людей не могут подать электронные декларации, как того требует законодательство, из-за неспособности системы обработать все данные, и это грозит им уголовной ответственностью. "Четвертый день реестр полностью не работает. Сегодня НАПК не способно обеспечить вторую волну декларирования. Это подставляет сотни тысяч людей под уголовную ответственность, - сказала Наталья Севостьянова. - Президент подписал закон, который позволяет тем, кто впервые подает декларации, подавать их до 1 мая. Но мы видим халатность и безответственность НАПК. Это все закончится очень плохо ... это фактически срыв электронного декларирования в 2017 году". Севостьянова подчеркнула, что сейчас необходимо выяснить причину сбоев в работе реестра и проинформировать о проблеме руководство государства и правительства, непосредственно, ведь речь идет о минимум 500 тыс. человек, которым грозит до 2 лет лишения свободы за несвоевременную подачу электронной декларации, или неподачу данных вообще. Она также добавила, что в стране сейчас работает более 100 различных реестров, но проблемы возникли только с реестром электронного декларирования. "Мы неоднократно слышали, что система работает, однако сегодня мы видим, что все заявления не соответствуют действительности. Да, возможно, это самый период нагрузки, то надо было с самого начала выйти и сказать, что реестр может выдержать столько-то деклараций в сутки. А сегодня мы будем только надеяться, что граждане, которые не спят пятые сутки, смогут в суде доказать свою правоту", - отметила чиновница.

