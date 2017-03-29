Минюст инициирует независимый аудит работы НАПК после 1 апреля

Независимый аудит работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), в том числе технический, будет проведен после 1 апреля, отмечает министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Что касается сегодняшней ситуации, мы предлагаем, чтобы после 1 апреля был проведен независимый аудит работы НАПК предыдущего состава, который работает на данный момент, и независимый технический аудит, для того, чтобы уже в этом году все те недочеты, которые были допущены НАПК, устранить", - сказал министр на брифинге в среду в Киеве.

П.Петренко заверил, что несмотря на сложившуюся ситуацию, система электронного декларирования будет работать. По его словам, будут предприняты все меры для защиты и сохранения этой системы. При этом глава Минюста указал, что те люди, которые не смогут по объективным причинам подать декларацию, не будут привлекаться к уголовной ответственности - такая законодательная инициатива будет внесена в парламент.

"Мы не допустим безосновательного привлечения к ответственности тех декларантов, которые добросовестно заполнили черновики, подали всю информацию, но по объективным причинам не смогли отправить эту декларацию в систему. На сегодняшний день речь идет о 400 тыс. деклараций, которые оформлены в качестве черновиков", - сказал П.Петренко.