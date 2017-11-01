Минюст погасил долги перед украинцами по решениям ЕСПЧ в 2008-2013

Министерство юстиции погасило долги перед украинцами по решениям Европейского суда по правам человека, которые были вынесены в 2008-2013 годах. Об этом сообщил замглавы Минюста - уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, передает пресс-служба ведомства. По словам Лещины, от предыдущей власти оставалось более 3000 решений ЕПСЧ в пользу граждан. "Эти решения ЕСПЧ выносились на основании того, что предыдущие власти в течение 20 лет принимали популистские законы, которые касались льгот для чернобыльцев, афганцев и детей войны, введения моратория на исполнение определенными субъектами решений национальных судов. Данное законодательство не было подкреплено финансовой способностью государства", - отметил он. Также сообщается, что с 2014 года правительство направило в ЕСПЧ 414 деклараций о заключении мирового соглашения по делам. За этот период ЕСПЧ принял решение об урегулировании спора по 1236 заявлениям на сумму 1,4 млн евро и 21 тыс. гривен компенсации.

