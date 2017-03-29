Минюст призывает антикоррупционные организации приобщиться к наработке изменений относительно руководства НАПК

Министр юстиции Украины Павел Петренко предлагает антикоррупционным общественным организациям приобщиться к наработке изменений в закон, которые сделают Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) органом с единоличной ответственностью.

"Премьер-министр поручил Министерству юстиции разработать соответствующие законодательные изменения, и мы исправим ошибку, которая касается того, что коллегиальный орган, работающий год, получает огромное бюджетное финансирование, фактически не способен выполнять свою функцию", - сказал П.Петренко на брифинге в среду в Киеве.

Он обратился к представителям антикоррупционных общественных организаций: "Предлагаем на базе секретариата Кабмина совместно быстро наработать изменения в закон. Основные принципы этих изменений будут заключаться в том, чтобы была введена система единоличного руководства с единоличной ответственностью".

По его словам, оптимально, чтобы НАПК в новом формате и нормальном режиме заработало уже в ближайшие месяцы. "Мы как Министерство юстиции готовы взять на себя проактивную функцию относительно разработки совместно с экспертами и общественностью данных изменений", - добавил министр.