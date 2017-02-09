Минюст собрал доказательства о подготовке к захвату Крыма Россией в 2013 году

Министерство юстиции Украины собрало доказательства о подготовке к захвату Крыма Россией в 2013 году. Об этом сказал министр юстиции Павел Петренко в четверг, 9 февраля. "Активная фаза по захвату Крыма началась еще в 2013 году. Нам удалось раздобыть доказательства", - рассказал Петренко. Министр пояснил, что все это подтверждено документально зафиксированной информацией о проведении подрывной деятельности в органах местной власти, несанкционированном увеличении военного контингента на полуострове и увеличении военной техники в Крыму без ведома Украины.

