Минюст Украины исполнил 3 тыс. решений ЕСПЧ за три года – Петренко

Министерство юстиции Украины за последние три года исполнило 3 тысячи решений ЕСПЧ, касающиеся незаконных действий предыдущей власти, заявил министр юстиции Павел Петренко.

"За последние три года мы (Министерство юстиции Украины) выполнили 3 тыс. решений Европейского суда. Это те решения, которые выносились по нарушениям, совершенным предыдущей властью", - сказал П.Петренко журналистам в пятницу в Киеве, по завершению коллегии Минюста.

При этом он подчеркнул, что такое количество решений ЕСПЧ было выполнено Минюстом в добровольном порядке.