Минюст в 2017г сконцентрируется на правовой помощи украинцам и минимизации коррупционных рисков

Приоритетами в работе Министерства юстиции Украины в 2017 году станут информирование украинцев о своих правах, надлежащая юридическая защита, поддержка бизнеса и минимизация коррупционных рисков, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

Глава Минюста на коллегии Министерства юстиции в пятницу в Киеве озвучил своим подчиненным основные приоритетные направления работы ведомства.

"Верховенство права. Необходимо наполнить эти слова реальным смыслом",- сказал он. По словам П.Петренко, в этом направлении главной должна стать надлежащая работа системы бесплатной правовой помощи.

"Каждый украинец должен реализовать свое право на защиту, вне зависимости от имущественного состояния", - отметил министр.

Он напомнил, что парламент расширил круг лиц, которые могут получить право на бесплатную правовую помощь, сейчас это касается внутренне перемещенных лиц, участников АТО и членов их семей, людей, у которых нет финансовой возможности получить юридическую консультацию и оплатить услуги адвоката.

Второе важное направление работы министерства, по словам П.Петренко, это минимизация коррупционных рисков и поддержка бизнеса. "Продолжаем работу по дерегуляции... Будем делать все, чтобы не допускать регистрацию актов, которые создают преграды бизнесу", подчеркнул министр.

"Будем мониторить приказы и распоряжения ведомств... Я поставил задачу, чтобы на протяжении полугода Минюст обнародовал приказы, которые имеют элементы бюрократии, бытовой коррупции... Думаю, что правительство поддержит и отменит никому не нужные бумаги",- сказал П.Петренко.

"Третий приоритет - чтобы каждый украинец получил реальное оружие - знания своих прав",- обратил внимание глава ведомства.

По его словам, проект "Я имею право" должен стать по-настоящему народным. Он будет реализовываться блоками, касающимися прав украинцев. Таким образом, как надеется министр, каждый человек получит знания, необходимые для того, чтобы избежать манипуляций со стороны чиновников, в полной мере воспользоваться правами в сфере правосудия.

"Четвертый приоритет - это дальнейшее институциональное построение органов юстиции... Должна быть стратегическая визия по внедрению реформ… на год, два, три минимум", - выразил убеждение министр.

Кроме того он акцентировал внимание на реформирование пенитенциарной системы, целью которой является милитаризация структуры, улучшение условий отбывания наказания.