Минюст вступит в дело по жалобе Меджлиса в ЕСПЧ как третья сторона – Петренко

Меджлис крымскотатарского народа самостоятельно подал иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против РФ, Министерство юстиции Украины вступит в дело как третья сторона, сообщил глава Минюста Павел Петренко.

"Они подали самостоятельно, мы будем вступать в это дело. Мы решили сделать такую конфигурацию, чтобы мы выступили третьим лицом на стороне Меджлиса", - сказал П.Петренко журналистам в пятницу в Киеве.

Как сообщалось, Меджлис крымскотатарского народа 29 марта подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что российские власти включили его в список экстремистских организаций и запретили его деятельность.

"В жалобе в ЕСПЧ Меджлис указал, что включение его в список экстремистских организаций и прекращение его деятельности нарушают статью 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, организацию запретили, а ее членов преследуют в связи с их политической позицией, что является нарушением статьи 18 (пределы использования ограничений в отношении прав). Меджлис также пожаловался, что российские суды не признают его статуса как представительного органа коренного крымского народа, тем самым нарушая статью 14 (запрет дискриминации). Члены Меджлиса также утверждают, что были лишены права на справедливое судебное разбирательство (статья 6) и что они не могли предположить, что их деятельность станет нарушать анти-экстремистское законодательство (статья 7 - наказание исключительно на основании закона)", - сказано в сообщении правозащитного центра "Мемориал".

Меджлис в ЕСПЧ представляют этот центр (юридический директор Кирилл Коротеев, юристы Марина Агальцова и Татьяна Глушкова), Европейский центр защиты прав человека (EHRAC, Лондон) и Украинская Хельсинкская группа за права человека.